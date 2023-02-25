Під Бахмутом прикордонники взяли в полон вагнерівця

Лютий, 25 в 12:54

Протягом кількох днів російські окупанти вісім разів атакували опорні пункти Держприкордонслужби на території Донецької області, половина з них – в районі Бахмуту.

Усі спроби ворога пробити оборону прикордонники відбили.

– Крім того, наші оборонці провели позиційну контратаку, під час якої захопили в полон одного з вагнерівських штурмовиків, – уточнили в ДПСУ.

Охоронці кордонів також знищили близько 20 російських військових, ще 10 поранено.

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Станом ранок 25 лютого, за даними Генштабу, російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Зокрема, було кілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області.