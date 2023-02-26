Смартфоны не дороже $300: США запретили экспорт в Россию и Беларусь 276 товаров

Февраль, 25 в 23:30

США запретили экспортировать в Россию и Беларусь 276 различных товаров.

Об этом свидетельствуют данные отчета The Federal Register.

В частности, под запрет экспорта попали: различные виды вентиляторов, кондиционеры дороже $750 (оптом), холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы более $100, микроволновые печи, кофемашины, тостеры и смартфоны больше $300.

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Напомним, что 24 февраля США тоже ввели санкции против юридических и физических лиц из РФ, в частности против производителя углеволокна, входящего в структуру госкорпорации Росатом — Umatex, а также российских губернаторов, министров и пропагандистов.

Кроме того, 25 февраля Европейский Союз ввел десятый санкционный пакет против России, известно, что ограничения коснутся 87 физических и 34 юридических лиц.