С графиками – только Одесса: какая ситуация со светом в Украине 26 февраля
26 февраля дефицита мощности в энергосистеме Украины нет и не прогнозируется.
Потребление по сравнению с субботой уменьшилось. Все виды электростанций работают, импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.
Благодаря этому лимиты потребления для областей не предоставляли, однако, если ситуация изменится или резко возрастет потребление, в Укрэнерго могут применить отключения.
Накануне энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют графики отключения.
Аварийно-восстановительные работы на всех объектах Укрэнерго, поврежденных в результате российских атак, продолжаются.
Из-за масштабности и сложности повреждений возобновление функционирования энергообъектов требует много ресурсов и времени, поясняют в национальной энергетической компании.
Источник: Укрэнерго