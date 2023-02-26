Февраль, 26 в 11:44

26 февраля дефицита мощности в энергосистеме Украины нет и не прогнозируется.

Потребление по сравнению с субботой уменьшилось. Все виды электростанций работают, импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

Благодаря этому лимиты потребления для областей не предоставляли, однако, если ситуация изменится или резко возрастет потребление, в Укрэнерго могут применить отключения.

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Накануне энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют графики отключения.

Аварийно-восстановительные работы на всех объектах Укрэнерго, поврежденных в результате российских атак, продолжаются.

Из-за масштабности и сложности повреждений возобновление функционирования энергообъектов требует много ресурсов и времени, поясняют в национальной энергетической компании.

Источник: Укрэнерго