Із графіками – лише Одеса: яка ситуація зі світлом в Україні 26 лютого
26 лютого дефіциту потужності в енергосистемі України немає і не прогнозується.
Споживання порівняно із суботою зменшилося. Усі види електростанцій працюють, імпорт електроенергії здійснюється в незначних обсягах.
Завдяки цьому ліміти споживання до областей не доводили, однак, якщо ситуація зміниться або різко зросте споживання, в Укренерго можуть застосувати відключення.
Напередодні енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють графіки відключення.
Аварійно-відновлювальні роботи на всіх об’єктах Укренерго, що пошкоджені внаслідок російських атак, тривають.
Через масштабність та складність пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу, пояснюють у національній енергетичній компанії.
Джерело: Укренерго