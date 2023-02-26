Із графіками – лише Одеса: яка ситуація зі світлом в Україні 26 лютого

Лютий, 26 в 11:44

26 лютого дефіциту потужності в енергосистемі України немає і не прогнозується.

Споживання порівняно із суботою зменшилося. Усі види електростанцій працюють, імпорт електроенергії здійснюється в незначних обсягах.

Завдяки цьому ліміти споживання до областей не доводили, однак, якщо ситуація зміниться або різко зросте споживання, в Укренерго можуть застосувати відключення.

Зараз дивляться

Напередодні енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють графіки відключення.

Аварійно-відновлювальні роботи на всіх об’єктах Укренерго, що пошкоджені внаслідок російських атак, тривають.

Через масштабність та складність пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу, пояснюють у національній енергетичній компанії.

Джерело: Укренерго