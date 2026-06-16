Во время короткой двусторонней встречи между президентом Владимиром Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном первым вопросом для обсуждения стала возможность организовать переговоры украинского лидера с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

Встреча Зеленского с Трампом: что предлагает Макрон

Отмечается, что Эммануэль Макрон, который является хозяином саммита G7 в этом году, пригласил Владимира Зеленского принять участие в параллельных мероприятиях, надеясь, что его присутствие поможет укрепить поддержку группы в отношении Украины.

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– Во-первых, есть ли у вас двусторонняя встреча, организованная… с президентом Трампом? – сказал Макрон на видео, которое распространили иностранные СМИ.

Было слышно, как французский президент также предложил “организовать это”.

Отметим, что официальный график Трампа не включает двусторонние переговоры с Зеленским, но импровизированные встречи часто случаются во время таких саммитов, как этот.

Так, одна из наиболее значимых встреч между Трампом и Зеленским была внеплановой и состоялась в кулуарах похорон Папы Франциска в апреле 2025 года. Это были их первые переговоры после известного сложного саммита в Овальном кабинете, и именно они стали поворотными в отношениях лидеров, пишет CNN.

Тем временем президент Владимир Зеленский опубликовал у себя в соцсетях сообщение о том, что встречи на саммите G7 во Франции “начались содержательно»

– Эммануэль, господин президент, спасибо! График на день серьезный. Главное – усилить ПВО для Украины и подтолкнуть дипломатию, чтобы Россия завершила свою войну. Мир нужен, – подытожил украинский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Эвиан во Франции для участия в саммите G7. Ожидается, что президент примет участие в специальном заседании G7 — Украина.

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