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Факти / Україна

У Києві пролунали вибухи, попередньо робота ППО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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У Києві пролунали вибухи, попередньо робота ППО
Фото: Depositphotos

Ввечері 26 лютого у Києві пролунали вибухи. За попередньою інформацією, на лівому березі столиці спрацювала протиповітряна оборона.

Оновлено 00:15. Андрій Єрмак повідомив про успішну роботу ППО в Броварському та Бориспільському районах Київщини.

Моніторингові Telegram-канали писали про те, що росіяни запустили дрони з боку Чернігівської області. Інформацію підтвердив й очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

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Станом на 23:30 повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Полтавській, Луганській областях, а також у Криму.

Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали небезпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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