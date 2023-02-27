У Києві пролунали вибухи, попередньо робота ППО
Ввечері 26 лютого у Києві пролунали вибухи. За попередньою інформацією, на лівому березі столиці спрацювала протиповітряна оборона.
Оновлено 00:15. Андрій Єрмак повідомив про успішну роботу ППО в Броварському та Бориспільському районах Київщини.
Моніторингові Telegram-канали писали про те, що росіяни запустили дрони з боку Чернігівської області. Інформацію підтвердив й очільник ОВА В’ячеслав Чаус.
Станом на 23:30 повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Полтавській, Луганській областях, а також у Криму.
Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали небезпеки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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