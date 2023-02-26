Февраль, 26 в 1:10

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с директором Института изучения войны Кимберли Каган.

Об этом он написал своей на странице в Facebook.

Он рассказал, что имел зарубежные поездки в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк, но отдельно хочет поделиться впечатлениями после встречи с директором Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган.

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Глава МИД говорит, что ISW является организацией, с новостями от которой каждое утро начинается день.

— Она уже год господствует в украинских заголовках. И не зря — эксперты ISW регулярно предоставляют качественный анализ боевых действий, прогнозы их развития, комментируют, отвечают, обновляют карту, — сказал он.

Министр обменялся мнениями с директором ISW относительно того, что еще и как можно сделать.

— Было приятно услышать именно от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины. Благодарен команде ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность, — написал он.

Глава министерства иностранных дел добавил, что в российско-украинской войне у каждого есть своя роль, поэтому он поблагодарил каждого, кто воюет на информационном фронте в Украине и за рубежом ради победы Украины.

Фото: Dmytro Kuleba