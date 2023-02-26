Лютий, 26 в 1:10

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з директором Інституту вивчення війни Кімберлі Каган.

Про це він написав своїй на сторінці у Facebook.

Він розповів, що мав закордонні поїздки до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорку, але окремо хоче поділитись враженнями після зустрічі з директоркою Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган.

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Очільник МЗС каже, що ISW є організацією, з новинами від якої щоранку починається день.

– Вона вже рік панує в українських заголовках. І не дарма — експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту, – сказав він.

Міністр обмінявся думками з директоркою ISW щодо того, що ще і як можна зробити.

– Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність, – написав він.

Очільник міністерства закордонних справ додав, що в російсько-українській війні у кожного є своя роль, тому він подякував кожному, хто воює на інформаційному фронті в Україні та за кордоном заради перемоги України.

Фото: Dmytro Kuleba