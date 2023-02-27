Лютий, 27 в 19:12

Бойові дії в Україні в наступні три місяці будуть дуже активними. Вони визначать подальший перебіг подій на фронті.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки.

Він прогнозує, що РФ буде поспішати досягнути якихось результатів на фронті, оскільки має обмежені ресурси для тривалої війни.

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– Вони (наступні три місяці – Ред.) будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії… І з їхнього боку намагання, і з нашого боку, – зазначив Буданов.

За його словами, активні бої очікуються і на Сході (Донецька, Луганська області), і на Півдні України, “абсолютно всюди”.

Водночас, за словами Буданова, наразі немає ознак підготовки нового наступу військ РФ на Київ. Керівник ГУР наголосив, що він би закінчився катастрофою для окупантів.

– Таких їхніх планів ми не знаємо, і жодних реальних ознак цього не існує… Можливо, коли вони отримують певні поразки, будуть шукати швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така сама приблизно, як була тоді (у березні 2022 року – Ред.), – заявив керівник ГУР.

Буданов вкотре спрогнозував, що результатом повномасштабної війни однозначно буде повернення України до кордонів 1991 року. Він пояснив, що це позиція президента Володимира Зеленського та всього цивілізованого суспільства.

– Інакшого виходу просто немає. Жоден інший варіант не є реальний. Тому що Україна не зупиниться… Завершення війни на першому етапі – це вихід на кордони 1991 року… Це викличе за собою зміну всієї архітектури безпеки, і економіки, і всього іншого у всьому регіоні, – наголосив Буданов.

Він уточнив, що в подальшому потрібно буде розглядати створення “смуги безпеки” довкола України як мінімум з боку російської території “на глибину 100 кілометрів і більше”.