Грошима із проєктів в атомній галузі РФ фінансує війну – Енергоатом
Росія заробляє мільярди на атомній сфері, ці гроші вона спрямовує на війну проти України.
Про це повідомляє Енергоатом.
– Генерація Росії насправді має дуже розвинену атомну галузь. В РФ оприлюднили, що вони €200 млрд на рік заробляють на своїх зовнішньо-економічних проєктах у ядерній сфері. Ці гроші потім фінансують війну, – заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.
Він також додав, що РФ захопила Запорізьку АЕС, розуміючи, що станція є цінним активом та інструментом впливу.
Водночас у Енергоатомі наголошують, що міжнародна атомна експансія Росії стає дедалі небезпечнішою, адже країни не тільки потрапляють у залежність від російського палива чи обслуговування, а ще й виникає певна політична залежність.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти російської атомної промисловості та банків.