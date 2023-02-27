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Факти / Україна

Грошима із проєктів в атомній галузі РФ фінансує війну – Енергоатом

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

Росія заробляє мільярди на атомній сфері, ці гроші вона спрямовує на війну проти України.

Про це повідомляє Енергоатом.

– Генерація Росії насправді має дуже розвинену атомну галузь. В РФ оприлюднили, що вони €200 млрд на рік заробляють на своїх зовнішньо-економічних проєктах у ядерній сфері. Ці гроші потім фінансують війну, – заявив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Він також додав, що РФ захопила Запорізьку АЕС, розуміючи, що станція є цінним активом та інструментом впливу.

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Водночас у Енергоатомі наголошують, що міжнародна атомна експансія Росії стає дедалі небезпечнішою, адже країни не тільки потрапляють у залежність від російського палива чи обслуговування, а ще й виникає певна політична залежність.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти російської атомної промисловості та банків.

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Джерело: Енергоатом
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