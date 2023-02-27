Февраль, 27 в 12:16

Российская пропаганда пытается запугать жителей аннексированного Крыма, что их всех ждет тюрьма, когда Украина вернется.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире телемарафона.

— Очень важна будет рамка юридическая. Украина должна транслировать на оккупированные территории последствия возвращения с точки зрения, что будет ожидать людей. В частности, медиков и учителей, которых не могут считать коллаборантами, — подчеркнула она.

По ее словам, Украине следует подчеркивать, что не все жители оккупированных территорий — это предатели.

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В то же время она подчеркнула, что те, кто приехал после 2014 года, внедренцы российской практики, должны вернуться на свою родину, а не учить украинцев, как жить на своей земле.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, что за 9 лет оккупации с территории Крыма выехали около 200 тыс. человек.

Источник: телемарафон

Фото: Владимир Зеленский