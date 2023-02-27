РФ залякує кримчан, що після повернення України їх усіх посадять у в’язницю – Джапарова

Лютий, 27 в 12:16

Російська пропаганда намагається залякати мешканців анексованого Криму, що їх усіх чекає тюрма, коли Україна повернеться.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в етері телемарафону.

– Дуже важлива буде рамка юридична. Україна має транслювати на окуповані території наслідки повернення з точки зору, що буде очікувати на людей. Зокрема, медиків і вчителів, яких не можуть вважати колаборантами, – наголосила вона.

За її словами, Україні варто наголошувати на тому, що не всі мешканці окупованих територій – це зрадники.

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Водночас вона наголосила, що ті, хто приїхав після 2014 року, впровадники російської практики, мають повернутись на свою батьківщину, а не вчити українців, як жити на своїй землі.

Раніше постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла, що за 9 років окупації з території Криму виїхали близько 200 тис. людей.

Джерело: телемарафон

Фото: Володимир Зеленський