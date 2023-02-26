Февраль, 26 в 13:22

За 9 лет оккупации с территории Крыма уехали около 200 тыс. человек.

Об этом в интервью сайту Викна ко Дню сопротивления крымских татар российской оккупации рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Крымскотатарская правозащитница отмечает: цифры эти – ориентировочные.

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В 2014 году с полуострова уехали более 35 тыс. граждан. В течение 2014-2022 годов, по официальным данным, уехали 54 тыс. человек, но, вероятно, на самом деле – вдвое больше – около 100 тыс. человек.

Накануне полномасштабного вторжения из Крыма уехали еще от 60 до 80 тыс. человек.

– После 24 февраля 2022 года подсчеты вести было невозможно, – констатирует Тамила Ташева.

Большинство коренных жителей Крыма, говорит постоянный представитель президента Украины в АР Крым, остались жить на своей земле, подпольно помогая ВСУ.

– У крымских татар был очень длительный и трудный путь возвращения в свой дом после депортации, поэтому сейчас люди пытаются держаться родной земли, – объясняет Тамила Ташева.

Единственной причиной, по которой коренные жители покидают свои дома, являются политические преследования.

Известно, что только после полномасштабного вторжения в Крыму в тюрьмах оказались по меньшей мере 180 человек, из них 118 – это крымские татары.

После того, как в РФ 4 марта 2022 года вступил в силу Закон О дискредитации ВС РФ, в Крыму преследуют по меньшей мере 150 человек.

Кроме того, украинским гражданам выписали штрафы за “нарушение” этого закона почти на 9 млн российских рублей.

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления крымских татар российской оккупации.

Именно в этот день в 2014 году по призыву Меджлиса крымскотатарского народа тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей вышли на протест против российской оккупации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Вікна