Февраль, 27 в 9:27

Оккупанты и коллаборанты в Олешках и Скадовске Херсонской области из-за опасений контрнаступления Вооруженных сил Украины начали бежать в Крым.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, с 21 февраля местные коллаборанты уже начали выезжать в Бахчисарай, Симферополь и Керчь.

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А с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации для всех, кто хочет уехать.

Коллаборантов вывозят военными грузовиками, с собой можно брать только ручной багаж.

В начале января 2023 года президент Владимир Зеленский издал указ о создании городской военной администрации в Олешках.

Фото: Евгений Рищук