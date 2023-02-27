В Олешках и Скадовске коллаборанты начали бежать в Крым и объявили всеобщую “эвакуацию”
Оккупанты и коллаборанты в Олешках и Скадовске Херсонской области из-за опасений контрнаступления Вооруженных сил Украины начали бежать в Крым.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, с 21 февраля местные коллаборанты уже начали выезжать в Бахчисарай, Симферополь и Керчь.
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А с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации для всех, кто хочет уехать.
Коллаборантов вывозят военными грузовиками, с собой можно брать только ручной багаж.
В начале января 2023 года президент Владимир Зеленский издал указ о создании городской военной администрации в Олешках.
Фото: Евгений Рищук