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Факты / Україна

В Олешках и Скадовске коллаборанты начали бежать в Крым и объявили всеобщую “эвакуацию”

Марта Бондаренко, редактор ленты
Олешки

Оккупанты и коллаборанты в Олешках и Скадовске Херсонской области из-за опасений контрнаступления Вооруженных сил Украины начали бежать в Крым.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, с 21 февраля местные коллаборанты уже начали выезжать в Бахчисарай, Симферополь и Керчь.

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А с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации для всех, кто хочет уехать.

Коллаборантов вывозят военными грузовиками, с собой можно брать только ручной багаж.

В начале января 2023 года президент Владимир Зеленский издал указ о создании городской военной администрации в Олешках.

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Фото: Евгений Рищук

Источник: Генштаб ВСУ
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