Февраль, 27 в 11:01

В Одессе Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть ФСБ.

Об этом сообщает СБУ.

Одним из агентов оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова. Установлено, что одессит периодически посещал украинский полуостров, где владеет базой отдыха.

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Во время одной из таких поездок до полномасштабного вторжения его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов.

— Именно по его заданию после 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые изготавливают оборонную продукцию для нужд ВСУ. Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны и “отчитывался” о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты, — говорится в сообщении.

Указано, что для сбора информации предатель выходил на местность, а также создал анонимный Telegram-чат. К нему привлек своих “единомышленников”, которые информировали “администратора” о замеченной украинской военной технике.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Одессе обезвредили агентурную сеть ФСБ. Среди задержанных — помощник депутата из Крыма / 5 фотографий

Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, который с 2014 года скрывается от правосудия в российском городе Рязань.

Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов РФ. После выезда в Россию он создал пропагандистский Telegram-канал Типичная Одесса, где продолжил распространять деструктивный контент.

Пропагандисту готовится сообщение о подозрении по ст. 436-2 УК Украины.