Лютий, 27 в 11:01

В Одесі Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу ФСБ.

Про це повідомляє СБУ.

Одним з агентів виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчікова. Встановлено, що одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку.

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Під час однієї з таких поїздок до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов.

– Саме за його завданням після 24 лютого минулого року російський агент намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ. Крім того, він збирав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та “звітував” про результати ворожих повітряних атак на українські об’єкти, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що для збору інформації зрадник виходив на місцевість, а також створив анонімний Telegram-чат. До нього залучив своїх “однодумців”, які інформували “адміністратора” про помічену українську військову техніку.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В Одесі знешкодили агентурну мережу ФСБ. Серед затриманих – помічник депутата з Криму / 5 фотографий

Іншим учасником агентурної мережі ФСБ виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя у російському місті Рязань.

Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів РФ. Після виїзду до Росії він створив пропагандистський Telegram-канал Типова Одеса, де продовжив поширювати деструктивний контент.

Пропагандисту готується повідомлення про підозру за ст. 436-2 КК України.