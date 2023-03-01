Февраль, 28 в 22:55

Украинские защитники за пять дней уничтожили 800 оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 28 февраля.

Он сообщил, что провел сегодня очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате.

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Докладывали ГУР, Министерство обороны, главнокомандующий ВСУ и командующие направлениями.

— Детально занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений. Самое тяжелое, как и раньше, — Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города, — сказал Зеленский.

Президент привел пример боев за город Донецкой области.

— Сейчас Ставку мы проводим довольно часто — минимум дважды в неделю. Прошлое заседание было в четверг. И сегодня генерал Сырский доложил, что с прошлой Ставки только на его направлении около 800 убитых врагов. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает, — сказал украинский лидер.

Президент поблагодарил всех украинских воинов, которые, несмотря на “это сумасшедшее давление оккупанта защищают наши позиции и уничтожают российскую армию”.

Владимир Зеленский говорит, что на Ставке были рассмотрены и другие направления на Донбассе, а также зоны ответственности группировок Таврия и Одесса.

— Генерал Москалев доложил о ситуации вокруг Херсона и в области. Более 30 российских обстрелов Херсонской области за эти сутки! Просто по улицам, просто по людям. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. За сегодня уже четверо погибших. Сделаем все, чтобы подавить террористов, — сказал он.

В то же время генерал Наев доложил президенту о ситуации на Севере и по периметру границы, и контроль над ситуацией — у наших сил, заверил президент.

— Как и всегда, детально рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель и ежедневно приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина, — добавил он.

Президент сообщил, что сегодня украинская власть в разных форматах “работала ради справедливости для Украины и украинцев”.

Он напомнил, что с визитом в Украину приехал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

— Это институт и личность, которые, бесспорно, играют историческую роль в привлечении к ответственности российских преступников. Геноцидная политика России против нашего народа обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует такую политику, — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве государства-террориста.

— Понятно, что это непростая работа. Но дать ответ на российские преступления в условиях этой агрессии именно в плоскости верховенства права и именно силой международного суда — это то, что будет одной из гарантий долговременной будущей безопасности как украинцев, так и других народов. Мы это обеспечим, — сказал он.

Владимир Зеленский также заявил, что в Украине приближается открытие офиса Международного уголовного суда.

— Уже есть действенное сотрудничество в Украине Международного уголовного суда и Офиса генерального прокурора. Особое внимание уделяем таким российским преступлениям, как депортация наших людей, депортация украинских детей. Всю эту российскую геноцидную систему — от винтиков до архитекторов — демонтируем и доведем до законных приговоров, — сказал президент.

Кроме того, Зеленский в течение дня встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития, которая является одной из самых мощных глобальных организаций, объединяющей передовые страны мира.

— Наша цель — полноправное присоединение Украины к организации, а также использование опыта ОЭСР для модернизации нашего государства. Завтра открываем офис Организации в Киеве. А сегодня говорили, в частности, о справедливой налоговой системе для украинцев — прозрачной, простой и такой, которая удержит баланс между стимулированием бизнеса и экономического роста и обеспечением социальной справедливости, — сказал он.

Президент предложил ОЭСР присоединиться к работе по направлению активов России на компенсацию убытков, причиненных российской агрессией.

— Если кому-то кажется, что это нереалистичная задача, то именно сегодня, 28 февраля, мы имеем вполне конкретные доказательства того, что для Украины на самом деле нет нереалистичных задач, — сказал президент.

Он напомнил, как год назад, на пятый день полномасштабного вторжения, Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз.

— Чтобы получить кандидатство, именно это было первым шагом. Мы провели колоссальную и колоссально быструю работу и получили статус кандидата для Украины. В этом году должны выйти на решение о переговорах о членстве для Украины, — добавил глава государства.

Другим примером, который привел президент, является то, что в энергосистеме Украины долгое время не было дефицита.

— Тысячи людей ежедневно работали и работают на этот результат. Восстанавливали то, что возможно было восстановить после российских ударов. Берегли энергосистему. Помогали городам, общинам, людям. Конечно, угроза еще сохраняется. Конечно, мы будем бороться и защищаться. Мы обязательно выстоим, что бы ни делал враг, — сказал он.

Отдельно президент поздравил украинских специалистов с Днем штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

— День тех специалистов наших сил обороны, от которых напрямую зависит эффективность украинской боевой авиации. Тысячи успешных вылетов и успешных авиаударов по позициям врага — это их заслуга, наших штурманов, — заявил лидер Украины.

Президент пожелал полного доминирования украинских Воздушных сил в украинском небе.