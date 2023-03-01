Лютий, 28 в 22:55

Українські захисники за п’ять днів знищили 800 окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 28 лютого.

Він повідомив, що провів сьогодні чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача в розширеному форматі.

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Доповідали ГУР, Міністерство оборони, головнокомандувач ЗСУ та командувачі напрямків.

– Детально займаємося ситуацією на кожному з фронтових напрямків. Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста, – сказав Зеленський.

Президент навів приклад боїв за місто Донецької області.

– Зараз Ставку ми проводимо доволі часто – мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було в четвер. І сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку близько 800 убитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає, – сказав український лідер.

Президент подякував усім українським воїнам, які попри “цей божевільний тиск окупанта захищають наші позиції та знищують російську армію”.

Володимир Зеленський каже, що на Ставці були розглянуті й інші напрямки на Донбасі, а також зони відповідальності угруповань Таврія та Одеса.

– Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона та в області. Понад 30 російських обстрілів Херсонської області за цю добу! Просто по вулицях, просто по людях. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. За сьогодні вже четверо загиблих. Зробимо все, щоб придушити терористів, – сказав він.

Водночас генерал Наєв доповів президенту щодо ситуації на Півночі й по периметру кордону, і контроль над ситуацією – у наших сил, запевнив президент.

– Як і завжди, детально розглянули логістику для передової, покриття дефіцитів. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємося до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна, – додав він.

Президент повідомив, що сьогодні українська влада в різних форматах “працювала заради справедливості для України й українців”.

Він нагадав, що з візитом до України приїхав прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

– Це інституція й особистість, які, безперечно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців. Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику, – сказав президент.

Український лідер наголосив, що йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста.

– Зрозуміло, що це непроста робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо, – сказав він.

Володимир Зеленський також заявив, що в Україні наближається відкриття офісу Міжнародного кримінального суду.

– Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу генерального прокурора. Особливу увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей. Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків, – сказав президент.

Крім того, Зеленський протягом дня зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку, що є однією з найбільш потужних глобальних організацій, що об’єднує передові країни світу.

– Наша мета – повноправне приєднання України до організації, а також використання досвіду ОЕСР для модернізації нашої держави. Завтра відкриваємо офіс Організації в Києві. А сьогодні говорили, зокрема, про справедливу податкову систему для українців – прозору, просту й таку, що втримає баланс між стимулюванням бізнесу та економічного зростання й забезпеченням соціальної справедливості, – сказав він.

Президент запропонував ОЕСР долучитися до роботи щодо спрямування активів Росії на компенсацію збитків, завданих російською агресією.

– Якщо комусь здається, що це нереалістичне завдання, то саме сьогодні, 28 лютого, ми маємо цілком конкретні докази того, що для України насправді немає нереалістичних завдань, – сказав президент.

Він нагадав, як рік тому, на п’ятий день повномасштабного вторгнення, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

– Щоб здобути кандидатство, саме це було першим кроком. Ми провели колосальну й колосально швидку роботу й отримали статус кандидата для України. Цього року маємо вийти на рішення щодо переговорів про членство для України, – додав глава держави.

Іншим прикладом, який навів президент, є те, що в енергосистемі України тривалий час не було дефіциту.

– Тисячі людей щодня працювали й працюють на цей результат. Відновлювали те, що можливо було відновити після російських ударів. Берегли енергосистему. Допомагали містам, громадам, людям. Звичайно, загроза ще зберігається. Звичайно, ми будемо боротись і захищатися. Ми обов’язково вистоїмо, хоч би що робив ворог, – сказав він.

Окремо президент привітав українських фахівців з Днем штурманської служби авіації Збройних сил України.

– День тих фахівців наших сил оборони, від яких безпосередньо залежить ефективність української бойової авіації. Тисячі успішних вильотів і успішних авіаударів по позиціях ворога – це їхня заслуга, наших штурманів, – заявив лідер України.

Президент побажав повного домінування українських Повітряних сил в українському небі.