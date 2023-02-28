Более 60 неудачных наступлений оккупантов: где ВСУ отбили атаки РФ 27 февраля
В течение суток украинские защитники отбили более 60 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
На Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты не имели успеха во время наступления в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях захватчики имели несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты ограничивают передвижения гражданских.
По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, въезд в населенный пункт Проминь захватчики позволяют только гражданам, у которых есть местная регистрация и специальный пропуск.
Накануне подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных беспилотников типа Shahed-136 и один – типа Зала.
Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения окупантов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- один пункт управления,
- два района сосредоточения живой силы врага,
- две позиции противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 370-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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