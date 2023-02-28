Февраль, 28 в 6:53

В течение суток украинские защитники отбили более 60 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты не имели успеха во время наступления в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.

Сейчас смотрят

На Авдеевском и Шахтерском направлениях захватчики имели несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты ограничивают передвижения гражданских.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, въезд в населенный пункт Проминь захватчики позволяют только гражданам, у которых есть местная регистрация и специальный пропуск.

Накануне подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных беспилотников типа Shahed-136 и один – типа Зала.

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения окупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

один пункт управления,

два района сосредоточения живой силы врага,

две позиции противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 370-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.