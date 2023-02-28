Понад 60 невдалих наступів окупантів: де ЗСУ відбили атаки РФ 27 лютого

Лютий, 28 в 6:53

Упродовж доби українські захисники відбили понад 60 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках російські окупанти не мали успіху під час наступу в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області.

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На Авдіївському та Шахтарському напрямках загарбники мали кілька безуспішних наступів у напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти обмежують пересування цивільних.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, в’їзд до населеного пункту Промінь загарбники дозволяють тільки тим громадянам, які мають місцеву реєстрацію та спеціальну перепустку.

Напередодні підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних безпілотників типу Shahed-136 та один – типу Зала.

Українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ та артилерії уразили: один пункт управління,

два райони зосередження живої сили ворога,

дві позиції протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 370-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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