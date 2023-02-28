Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Рівень загрози ракетних ударів залишається високим, РФ вишукує нову тактику – Гуменюк

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Росія готується до нової масованої атаки по Україні та вишукує нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Рівень загрози залишається достатньо високим, ворог обирає нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони у розвідці. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі, – сказала вона.

За словами Гуменюк, наразі у Чорному морі спостерігається накопичення ворожого корабельного угруповування, там перебуває 13 одиниць і 2 підводних ракетоносії  з вісьмома Калібрами напоготові.

Зараз дивляться

Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Росія готова до масованого удару, але переносить його.

Читайте
Росія розганяє фейки, що Україна нібито збирається напасти на Придністров’я

Джерело: телемарафон

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка