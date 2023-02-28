Рівень загрози ракетних ударів залишається високим, РФ вишукує нову тактику – Гуменюк

Лютий, 28 в 13:51

Росія готується до нової масованої атаки по Україні та вишукує нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Рівень загрози залишається достатньо високим, ворог обирає нову тактику. Це очевидно. Ми спостерігаємо ретельно за цим процесом, ми бачимо, що вони залишають за собою право вишукувати нашу протиповітряну оборону. Вони використовують дрони у розвідці. Також намагаються використовувати будь-які інші способи, як ті кулі, – сказала вона.

За словами Гуменюк, наразі у Чорному морі спостерігається накопичення ворожого корабельного угруповування, там перебуває 13 одиниць і 2 підводних ракетоносії з вісьмома Калібрами напоготові.

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Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Росія готова до масованого удару, але переносить його.

Джерело: телемарафон