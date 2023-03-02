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Факты / Україна

80% эффективности. Наев оценил украинскую систему ПВО

Малиновская Ангелина, редактор ленты
80% эффективности. Наев оценил украинскую систему ПВО

Украинская система ППО сейчас сбивает 80% ракет.

Об этом в Telegram сообщает Командования Объединенных сил ВСУ.

– В настоящее время процент сбития ракет сильно изменился и равен 80%. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными, – отметил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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При этом, по его словам, РФ тоже изменяет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения.

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– Итак, мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ доказывается и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне, – добавил командующий.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ.

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