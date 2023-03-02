80% эффективности. Наев оценил украинскую систему ПВО

Март, 01 в 22:34

Украинская система ППО сейчас сбивает 80% ракет.

Об этом в Telegram сообщает Командования Объединенных сил ВСУ.

– В настоящее время процент сбития ракет сильно изменился и равен 80%. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными, – отметил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

При этом, по его словам, РФ тоже изменяет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения.

Сейчас смотрят

– Итак, мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ доказывается и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне, – добавил командующий.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ.