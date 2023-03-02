80% ефективності. Наєв оцінив українську систему ППО

Березень, 01 в 22:34

Українська система ППО зараз збиває 80% ракет.

Про це у Telegram повідомляє Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

– На даний час відсоток збиття ракет сильно змінився і дорівнює 80%. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали професійнішими та компетентнішими, – зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

При цьому, за його словами, РФ також змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.

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– Отже, ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири відповідно приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні, – додав командувач.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ