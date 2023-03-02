80% ефективності. Наєв оцінив українську систему ППО
Українська система ППО зараз збиває 80% ракет.
Про це у Telegram повідомляє Командування Об’єднаних сил ЗСУ.
– На даний час відсоток збиття ракет сильно змінився і дорівнює 80%. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали професійнішими та компетентнішими, – зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
При цьому, за його словами, РФ також змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.
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– Отже, ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири відповідно приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні, – додав командувач.
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ