РФ модернизирует ракеты, чтобы обходить украинскую ПВО – эксперт

Февраль, 27 в 10:38

Россия совершенствует ракеты специальными ловушками, чтобы обходить украинскую ПВО.

Об этом в комментарии рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, в одной из Х-101, которой РФ атаковала Украину 10 февраля, наши военные обнаружили блок с ловушками.

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Такая ракета в момент атаки фиксирует станцию радиолокации при наших зенитно-ракетных комплексах, и этот блок автоматически отстреливает ложные цели — диполя, и создает помехи для наших радаров.

– У ракеты есть сигнализатор, если она уловила сигнал радиатора, который облучает — она отстреливает 2-3 ловушки, которые образуют облако. И за этой завесой ее несколько минут не видно. Далее она пролетела и вылетела из зоны обзора радара — ПВО ее потеряла, следующий радар ее снова находит, – сказал Романенко.

Эксперт отметил, что эта модернизация действительно усложнила отслеживание ракет, и предположил, что информация о фальш-цели во время обстрела 16 февраля — это как раз результат работы блоков с ловушками.

По данным Минобороны, обновленные ракеты противник начал использовать с конца 2022 года.

Напомним, во время очередной массированной атаки на Украину, 26 января, Россия снова применила авиационные крылатые ракеты Х-55 с имитатором ядерной боевой части.

Впервые о применении войсками РФ ракеты Х-55 с макетом ядерной боеголовки стало известно 17 ноября. Тогда враг так же атаковал Киев.