На Луганщині окупанти відмовляються підвищувати пенсії тим, кому видали паспорти РФ

Березень, 01 в 11:00

Люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях Луганської області, скаржаться на те, що росіяни відмовляються робити перерахунок пенсій з 1 березня, як обіцяли.

Йдеться про пенсіонерів, які отримали російські паспорти, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Відмову окупаційний режим пояснює тим, що через спрощену процедуру видачі російського паспорта там немає певних даних про особу.

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Тому окупанти під час оформлення вимагають пред’явити не тільки паспорт РФ, а й документи так званої ЛНР.

Водночас оформлення пенсії до її підвищення за цими фейковими документами дозволяли.

До речі, в Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій для мільйонів українців. Підвищення становитиме майже 20% – щонайменше на 400 грн.

Цього року індексація стосуватиметься також громадян, які отримують мінімальну пенсію (йдеться про близько 4 млн людей).

Джерело: Луганська ОВА