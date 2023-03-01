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Факти / Україна

На Луганщині окупанти відмовляються підвищувати пенсії тим, кому видали паспорти РФ

Віталій Плахотний
На Луганщині окупанти відмовляються підвищувати пенсії тим, кому видали паспорти РФ
Фото: Depositphotos

Люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях Луганської області, скаржаться на те, що росіяни відмовляються робити перерахунок пенсій з 1 березня, як обіцяли.

Йдеться про пенсіонерів, які отримали російські паспорти, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Відмову окупаційний режим пояснює тим, що через спрощену процедуру видачі російського паспорта там немає певних даних про особу.

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Тому окупанти під час оформлення вимагають пред’явити не тільки паспорт РФ, а й документи так званої ЛНР.
Водночас оформлення пенсії до її підвищення за цими фейковими документами дозволяли.

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До речі, в Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій для мільйонів українців. Підвищення становитиме майже 20% – щонайменше на 400 грн.

Цього року індексація стосуватиметься також громадян, які отримують мінімальну пенсію (йдеться про близько 4 млн людей).

Джерело: Луганська ОВА

 

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