Дело не в Кинжалах. Жданов о хитрости РФ во время взлета МиГ-31

Март, 02 в 0:11

Украина вынуждена объявлять воздушную тревогу и разворачивать системы ПВО в боевую готовность, когда в Беларуси взлетает МиГ-31, ведь есть определенные риски и они связаны не только с ракетами Кинжал.

Об этом на своем ютуб-канале сообщил военный эксперт Олег Жданов.

– Дело не в ракете Кинжал. Вот поднялись в воздух самолеты МиГ-31, в России видят, что мы не включаем воздушную тревогу и в этот момент делают залп из Искандеров или других крылатых ракет. Вот наша ПВО не в боевой готовности, а ракеты в это время прилетели. Это все происходит в комплексе. Поэтому мы не можем игнорировать угрозы. Ибо это МиГ-31 может быть для того, чтобы отвлечь внимание. И пока мы думаем, включать ПВО или нет, на нас уже летит крылатая ракета. В дальнейшем, когда у нас будет многоэшелонная система ПВО, надеюсь, мы сможем адекватно на это реагировать, — отметил Жданов.