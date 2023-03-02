Річ не у Кинжалах. Жданов про хитрість РФ під час зльоту МіГ-31

Березень, 02 в 0:11

Україна змушена оголошувати повітряну тривогу та розгортати системи ППО у бойову готовність, коли у Білорусі злітає МіГ-31, адже є певні ризики і вони не лише пов’язані з ракетами Кинжал.

Про це на своєму ютуб-каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– Річ не у ракеті Кинджал. От піднялись у повітря літаки МіГ-31, у Росії бачать, що ми не вмикаємо повітряну тривогу і у цей момент роблять залп з Іскандерів чи інших крилатих ракет. От наша ППО не у бойовій готовності, а ракети у цей час прилетіли. Це все відбувається у комплексі. А тому ми не можемо ігнорувати загрози. Бо цей МіГ-31 може бути для того, щоб відвернути увагу. І поки ми думаємо, вмикати ППО чи ні, на нас уже летить крилата ракета. У подальшому, коли в нас буде багатоешелонна система ППО, сподіваюсь ми зможемо адекватно на це реагувати, – зазначив Жданов.