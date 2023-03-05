Март, 05 в 6:07

Оккупанты продолжают вести бои вокруг Бахмута, но и украинские силы пока не отступают из этого района.

Карта боевых действий в Украине на 05.03.2023

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

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Враг обстрелял населенные пункты Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевку, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 35 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Новомлынск.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Александро-Шорск, Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник без успеха атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Победа.

Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 30 населенных пунктов: Новобахмутовки, Очеретино, Бердичева, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

Совершил артиллерийские обстрелы районов более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Зализничне, Белогорье, Каменское Запорожской области; Берислав, Ольговка, Львов, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Потери РФ в войне на 5.03.2023

танков — 3414 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6692 (+9) ед,

артиллерийских систем — 2426 (+12) ед,

РСЗО — 488 (+1) ед,

средств ПВО — 248 (+1) ед,

самолетов — 302 (+0) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2071 (+5),

крылатых ракет — 873 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5299 (+10) ед,

специальной техники — 232 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.