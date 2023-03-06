Украина ожидает, что перепрыгнет ПДЧ на пути в НАТО: какие для этого есть причины

Март, 06 в 17:43

Украина ожидает, что уже летом услышит четкий ответ по членству в НАТО, в частности получит приглашение без ПДЧ (план действий по членству).

О том, какие перспективы сделать этот скачок и какую еще домашнюю работу нужно Украине выполнить, Факты ICTV расспросили главу постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егора Чернева.

С 24 февраля прошлого года изменилось отношение наших партнеров как к Украине, так и к РФ, подчеркивает Чернев.

Сейчас смотрят

– Очень много до 24 февраля слышал за глаза, вне официальной позиции, что дверь открыта, но вам нужно реформироваться, часто повторяли, что не хотят провоцировать Россию, не хотят новой войны, разрывать какие-то экономические, политические, культурные связи с РФ. Сейчас все это в прошлом, сейчас все совершенно ясно понимают, кто такая Россия, а главное – кто такая Украина и что она может, – говорит политик.

Украинские Вооруженные силы доказали на поле боя, что могут сдерживать огромную армию РФ. И это до сих пор впечатляет европейцев, поэтому членство Украины в НАТО – это вопрос времени.

– Многие наши партнеры, те же датчане, британцы или французы, говорят: “Мы бы не продержались. Мы понимаем, что мы бы такой войны сейчас не выдержали”. И потому понимание того, что Украина должна стать членом НАТО, есть. Сколько нам нужно времени, когда это должно произойти, на каких условиях – вот в этом разница подходов между разными странами, но не в том, что Украина должна все же быть членом НАТО, – говорит Егор Чернев.

В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на который Украину уже пригласили, но на котором также надеются услышать конкретные шаги.

– Мы же хотим услышать на этом саммите достаточно конкретные предложения, конкретные шаги, которые должны сделать Украина и блок, чтобы в ближайшей перспективе, после нашей победы, мы стали членом НАТО. Это основа, такая база гарантий безопасности не только для Украины, а в принципе для Европы, для евроатлантической среды, – говорит Егор Чернев.

Украина надеется получить членство в НАТО без ПДЧ, потому что заслуживает этого.

– Наша позиция, что мы все же должны получить членство или приглашение к членству без ПДЧ. Потому что, во-первых, такой прецедент есть: Швеция и Финляндия приглашены и войдут в блок без ПДЧ, во-вторых, мы действительно большими шагами меняемся и приближаемся к стандартам НАТО на поле боя, используя западные образцы вооружения, тренировок, подходы к командованию и тому подобное. Стандарты НАТО – это не только система вооружений или сфера безопасности и обороны. Это и о демократических принципах, о свободе слова. Это много задач, которые мы выполняем по членству в ЕС, – отмечает Чернев.

Кроме того, он отметил, что “и здесь мы не делаем двойную работу, мы делаем одну работу, но для двух институций одновременно”.

– Наша задача к саммиту – выполнить максимум домашней работы по реформам, чтобы у наших партнеров не было аргументов типа: “Смотрите, мы за, но вам нужно еще многое сделать”. Мы, несмотря на войну, проводим реформы, и это и удивляет, и вдохновляет наших партнеров, чтобы нас поддержать, – заявил Чернев.