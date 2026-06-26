Информация о якобы пересечении украинской границы белорусским грузовым самолетом ИЛ-62, распространявшимся в социальных сетях 25 июня около 22:30, не соответствует действительности.

Такое заявление опубликовали пресс-служба Воздушных сил ВСУ и Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Ил-62 над Украиной: что известно о фейке

Отмечается, что в сообщениях со ссылкой на данные онлайн-сервиса Flightradar24 утверждалось, что самолет якобы в 20:30 по киевскому времени залетел в воздушное пространство Украины над Черниговской областью, а впоследствии мог пересечь украинско-молдавскую границу.

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Однако эта информация не соответствует действительности. В Воздушных силах ВСУ заявили, что ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал воздушное пространство Украины. Опровержение также подтвердили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, отметив, что сообщение является фейком и было опубликовано на официальных ресурсах ЦПД в 23:30.

В ведомстве напомнили, что Flightradar24 — это гражданский коммерческий проект, созданный в 2006 году шведскими энтузиастами авиации, который работает как онлайн-платформа для отслеживания рейсов в браузере и мобильных приложениях. В то же время сервис не является официальным источником информации о состоянии воздушного пространства и не несет ответственности за возможные неточности данных.

В Воздушных силах призвали пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять неподтвержденные сообщения. Военные подчеркнули, что круглосуточно осуществляют контроль за воздушной обстановкой как над территорией Украины, так и на подступах к ней.

Отдельно отмечается, что информация о воздушных угрозах оперативно публикуется на официальных ресурсах Воздушных сил в Telegram, WhatsApp и Viber.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси реализуются меры по подготовке к потенциальному расширению агрессии РФ против Украины.

Вдоль украинско-белорусской границы строят дороги и базы для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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