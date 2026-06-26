Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что пока рано говорить о будущих отношениях Украины и России после окончания войны, однако стране нужно готовиться к тому, что РФ все же останется соседним государством.

Об этом он сказал во время встречи со студентами Национального университета Киево-Могилянская академия.

Буданов о соседстве с РФ

По его словам, после завершения боевых действий возможны различные сценарии развития отношений между Киевом и Москвой.

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— Варианты абсолютно разные, но я же говорю: в любом случае определенная территория всегда будет граничить с нами. Скорее всего, всегда. К этому нужно готовиться, — сказал глава Офиса президента.

В то же время Буданов подчеркнул, что сейчас Украина находится в фазе полномасштабной войны, поэтому говорить о будущих форматах взаимодействия с РФ преждевременно.

— Нужно остановить войну. Мы находимся в горячей стадии конвенционной открытой войны, и говорить сейчас о том, какими будут отношения в этот период, просто некорректно, — отметил он.

Глава ОП также провел исторические параллели, отметив, что даже во время Второй мировой войны государства не строили полноценных отношений между собой в условиях активных боевых действий.

По словам Буданова, вопрос будущих отношений Украины и России можно будет обсуждать только после прекращения войны.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что переговорный процесс с Россией не зашел в тупик. Работа по достижению мира продолжается, причем значительная ее часть не носит публичный характер.

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