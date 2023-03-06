За сутки наши воины отбили более 95 атак российских оккупантов — Генштаб

За прошедшие сутки наши воины отразили более 95 атак российского врага на пяти направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, захватчики не оставляют попыток вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На этих направлениях оккупантов остановили в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Враг и дальше нарушает правила ведения войны — бьет по гражданским объектам, жилых домах, пытается уничтожить критическую инфраструктуру.

За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и четыре ракетных удара. Более 70 раз бил из реактивных систем залпового огня.

До сих пор остается угроза нанесения ракетных ударов по нашей территории.

Полномасштабная война в Украине длится уже 376-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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