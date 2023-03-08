Обсудили поддержку Украины: Байден и Макрон провели телефонный разговор

Март, 08 в 8:51

7 марта президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Белый дом.

— Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательство продолжать оказывать Украине помощь по безопасности и стягивать с России возмещение за агрессию, — отметили в администрации главы американского государства.

Во время звонка Байден и Макрон также подняли тему сотрудничества между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе и совместные усилия по реагированию на вызовы, которые создает Китай для мирового порядка, основанного на правилах.

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Кроме того, политики подтвердили приверженность тесной координации ускорения перехода к чистой энергетике.