Обсудили поддержку Украины: Байден и Макрон провели телефонный разговор
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7 марта президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает Белый дом.
— Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательство продолжать оказывать Украине помощь по безопасности и стягивать с России возмещение за агрессию, — отметили в администрации главы американского государства.
Во время звонка Байден и Макрон также подняли тему сотрудничества между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе и совместные усилия по реагированию на вызовы, которые создает Китай для мирового порядка, основанного на правилах.
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