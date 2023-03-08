Обговорили підтримку України: Байден та Макрон провели телефонну розмову

Березень, 08 в 8:51

7 березня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з очільником Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Білий дім.

– Обидва лідери обговорили свою підтримку України, включно із зобов’язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з Росії відшкодування за агресію, – зазначили в адміністрації глави американської держави.

Під час дзвінка Байден і Макрон також порушили тему співпраці між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні й спільних зусиль щодо реагування на виклики, які створює Китай для світового порядку, заснованого на правилах.

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Крім того, політики підтвердили відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.