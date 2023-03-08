Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Скадовске оккупанты похищают авто украинцев и перегоняют на продажу в РФ

Илья Нежигай, редактор ленты
російський окупант
Фото: Getty Images

Оккупанты отгоняют в Россию автомобили, которые украли на оккупированных территориях Украины, в частности в Скадовске Херсонской области.

Об этом 8 марта сообщили в Центре национального сопротивления.

— Оккупанты ограбили гаражные кооперативы в Скадовском районе. Россияне обходят помещения и изымают авто прямо во время “проверки” якобы на нужды армии РФ, — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что на временно оккупированных территориях захватчики практикуют перепродажу похищенных авто, для чего перебивают номерные знаки на автомобилях и отгоняют на территорию РФ.

Сейчас смотрят

Ранее оккупанты угнали авто местного жителя и пьяными устроили ДТП в Чаплинке Херсонской области. Тогда на место приехали представители оккупационной администрации, чтобы “уладить ситуацию”.

Еще в октябре прошлого года в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российские захватчики похищают частные автомобили в гаражных кооперативах в Мелитопольском районе Запорожской области. Кроме того, оккупанты устраивали обыски в помещениях на временно захваченных территориях Украины.

Читайте
Проводят обыски и угрожают лишить родительских прав: в Бердянске оккупанты заставляют детей ходить в российские школы

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка