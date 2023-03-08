Март, 08 в 18:14

Оккупанты отгоняют в Россию автомобили, которые украли на оккупированных территориях Украины, в частности в Скадовске Херсонской области.

Об этом 8 марта сообщили в Центре национального сопротивления.

— Оккупанты ограбили гаражные кооперативы в Скадовском районе. Россияне обходят помещения и изымают авто прямо во время “проверки” якобы на нужды армии РФ, — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что на временно оккупированных территориях захватчики практикуют перепродажу похищенных авто, для чего перебивают номерные знаки на автомобилях и отгоняют на территорию РФ.

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Ранее оккупанты угнали авто местного жителя и пьяными устроили ДТП в Чаплинке Херсонской области. Тогда на место приехали представители оккупационной администрации, чтобы “уладить ситуацию”.

Еще в октябре прошлого года в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российские захватчики похищают частные автомобили в гаражных кооперативах в Мелитопольском районе Запорожской области. Кроме того, оккупанты устраивали обыски в помещениях на временно захваченных территориях Украины.