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Факти / Україна

У Скадовську окупанти викрадають авто українців та переганяють на продаж до РФ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
російський окупант
Фото: Getty Images

Окупанти відганяють до Росії автомобілі, які вкрали на окупованих територіях України, зокрема в Скадовську Херсонської області.

Про це 8 березня повідомили у Центрі національного спротиву.

– Окупанти пограбували гаражні кооперативи в Скадовському районі. Росіяни обходять помешкання й вилучають авто прямо під час “перевірки” нібито на потреби армії РФ, – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву зауважили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники практикують перепродаж викрадених авто, для чого перебивають номерні знаки на автомобілях й відганяють на територію РФ.

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Раніше окупанти викрали авто місцевого мешканця та п’яними влаштували ДТП в Чаплинці Херсонської області. Тоді на місце приїхали представники окупаційної адміністрації, аби “залагодити ситуацію”.

Ще у жовтні минулого року у Генштабі Збройних сил України повідомляли, що російські загарбники викрадають приватні автомобілі в гаражних кооперативах в Мелітопольському районі Запорізької області. Крім того, окупанти влаштовували обшуки у приміщеннях на тимчасово захоплених територіях України.

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