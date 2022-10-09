Коллаборанты вывозят семьи из Новой Каховки и Старобельска
Коллаборанты вместе со своими сообщниками, испугавшись успехов Сил обороны Украины, бегут с временно оккупированных территорий Украины.
Так, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины известно, что представители оккупационных властей Новой Каховки Херсонской области вывозят свои семьи на пока захваченную территорию Автономной Республики Крым.
У украинской стороны есть информация, что 7 октября в Севастополь отбыла колонна из 12 микроавтобусов.
Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области.
Там начали эвакуировать коллаборантов из Старобельска в Луганск.
Кроме того, на временно оккупированных территориях идет давление на малый и средний бизнес.
В Горловке Донецкой области с начала октября налоговая инспекция Российской Федерации приступила к проверке.
В компаниях, где обнаружили “нарушения”, происходит рейдерский захват.
В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.
В Мелитопольском районе Запорожской области оккупационные войска устраивают обыски и воруют частные автомобили в гаражных кооперативах.
Происходит это якобы в рамках борьбы с партизанами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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