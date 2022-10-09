Октябрь, 09 в 7:40

Коллаборанты вместе со своими сообщниками, испугавшись успехов Сил обороны Украины, бегут с временно оккупированных территорий Украины.

Так, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины известно, что представители оккупационных властей Новой Каховки Херсонской области вывозят свои семьи на пока захваченную территорию Автономной Республики Крым.

У украинской стороны есть информация, что 7 октября в Севастополь отбыла колонна из 12 микроавтобусов.

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Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области.

Там начали эвакуировать коллаборантов из Старобельска в Луганск.

Кроме того, на временно оккупированных территориях идет давление на малый и средний бизнес.

В Горловке Донецкой области с начала октября налоговая инспекция Российской Федерации приступила к проверке.

В компаниях, где обнаружили “нарушения”, происходит рейдерский захват.

В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.

В Мелитопольском районе Запорожской области оккупационные войска устраивают обыски и воруют частные автомобили в гаражных кооперативах.

Происходит это якобы в рамках борьбы с партизанами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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