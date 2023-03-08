ЕС до конца года подготовит 30 тыс. военных ВСУ — Боррель
Евросоюз до конца марта 2023 года завершит вспомогательную тренировочную миссию для Украины, в рамках которой подготовку проходили 11 тыс. военнослужащих ВСУ.
Как сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Стокгольме во время пресс-конференции, до конца года количество обученных украинских военных специалистов достигнет 30 тыс.
— Наша миссия подготовит более 11 тыс. человек до конца марта, и до конца года мы ожидаем подготовить 30 тыс. солдат, — сказал он.
Кроме того, по его словам, миссия ЕС подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены в Украину по линии НАТО.
Жозеп Боррель добавил, что после того, как услышал министра обороны Алексея Резникова, есть четкое сообщение: “для Украины получить мир означает победить в войне”.
Напомним, в начале февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что в ближайшее время на территории государства начнутся учения украинских танкистов для того, чтобы овладеть западными танками, вероятно, немецкими Leopard 2.
В то же время тренировки украинских военнослужащих по использованию систем зенитно-ракетных комплексов Patriot начались уже в первой половине января текущего года.