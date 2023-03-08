Март, 08 в 17:25

Евросоюз до конца марта 2023 года завершит вспомогательную тренировочную миссию для Украины, в рамках которой подготовку проходили 11 тыс. военнослужащих ВСУ.

Как сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Стокгольме во время пресс-конференции, до конца года количество обученных украинских военных специалистов достигнет 30 тыс.

— Наша миссия подготовит более 11 тыс. человек до конца марта, и до конца года мы ожидаем подготовить 30 тыс. солдат, — сказал он.

Кроме того, по его словам, миссия ЕС подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены в Украину по линии НАТО.

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Жозеп Боррель добавил, что после того, как услышал министра обороны Алексея Резникова, есть четкое сообщение: “для Украины получить мир означает победить в войне”.

Напомним, в начале февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что в ближайшее время на территории государства начнутся учения украинских танкистов для того, чтобы овладеть западными танками, вероятно, немецкими Leopard 2.

В то же время тренировки украинских военнослужащих по использованию систем зенитно-ракетных комплексов Patriot начались уже в первой половине января текущего года.