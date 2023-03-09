Польща відправила Україні ще десять танків Leopard 2 – міністр оборони
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава передала Україні ще 10 танків Leopard 2.
– Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків Leopard у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість з Іспанії, – сказав він.
Міністр оборони Польщі зазначив, що веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес щодо надання Україні більшої кількості танків – “можливо, ще чотирьох”.
– Тож ми, безумовно, маємо справу з батальйоном важких танків, які у разі польської сторони вже передані, а у випадку наших союзників будуть передані Україні в дуже короткий час, – наголосив Блащак.
Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak: Zakończył się proces szkolenia ukraińskich żołnierzy na czołgach Leopard#wieszwięcej #Ukraina ???????????????? @MON_GOV_PL @mblaszczak pic.twitter.com/5Qf9SrOTwDЗараз дивляться
— tvp.info ???????? (@tvp_info) March 9, 2023
Загалом Польща пообіцяла передати Україні 14 танків Leopard 2A4. Чотири з них надійшли в Україну 24 лютого 2023 року під час візиту до Києва польського прем’єра Матеуша Моравецького.