РФ не достигла своей цели: глава Укрэнерго рассказал о последствиях ракетного обстрела

Март, 09 в 13:51

Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что российский враг хотя и нанес массированный ракетный удар по энергообъектам Украины, однако целей ему не удалось достичь.

Об этом Кудрицкий заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, несмотря на то, что оккупантам не удалось “погасить” нашу энергосистему, все же есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры в ряде областей.

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— Констатируем, что враг не достиг своих основных целей, энергосистема работает, она не погашена, не сколлапсировала, — заявил Владимир Кудрицкий.

Сейчас зафиксированы повреждения как тепловых электростанций, подстанций Укрэнерго, из-за чего в отдельных областях есть ограниченное электроснабжение. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

В некоторых регионах быстро удастся восстановить электроснабжение, в некоторых из-за значительных разрушений это продлится дольше.

— Потребности покрыть потребление в стране в целом нет, есть проблема в том, что повреждена магистральная сеть, по которой электроэнергия доставляется в тот или иной регион, — пояснил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что из-за ракетной атаки для уменьшения рисков превентивно применили ограничения электроснабжения во всех регионах Украины.