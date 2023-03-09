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Факты / Україна

Из-за повреждения энергосистемы в трех областях вводятся ограничения

Марта Бондаренко, редактор ленты
Из-за повреждения энергосистемы в трех областях вводятся ограничения
Фото: Pixabay

Ночью 9 марта российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку на энергосистему Украины, есть повреждения в областях.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

Из-за очередной массированной ракетной атаки для уменьшения рисков превентивно применили ограничения во всех регионах Украины.

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Однако из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры применены ограничения электроснабжения в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Ремонтные бригады работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением питания.

Сегодня в Энергоатоме сообщили, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) из-за вражеских обстрелов сейчас полностью обесточена.

Утром действовали экстренные отключения в Киеве, однако впоследствии их отменили.

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