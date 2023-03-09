Из-за повреждения энергосистемы в трех областях вводятся ограничения
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Ночью 9 марта российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку на энергосистему Украины, есть повреждения в областях.
Об этом сообщают в Укрэнерго.
Из-за очередной массированной ракетной атаки для уменьшения рисков превентивно применили ограничения во всех регионах Украины.
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Однако из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры применены ограничения электроснабжения в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.
Ремонтные бригады работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением питания.
Сегодня в Энергоатоме сообщили, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) из-за вражеских обстрелов сейчас полностью обесточена.
Утром действовали экстренные отключения в Киеве, однако впоследствии их отменили.