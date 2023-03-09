РФ не досягла своєї мети: голова Укренерго розповів про наслідки ракетного обстрілу

Березень, 09 в 13:51

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що російський ворог хоча й завдав масованого ракетного удару по енергооб’єктах України, проте цілей йому не вдалося досягти.

Про це Кудрицький заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, попри те, що окупантам не вдалося “загасити” нашу енергосистему, все ж є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури у низці областей.

Зараз дивляться

– Констатуємо, що ворог не досяг своїх основних цілей, енергосистема працює, вона не погашена, не сколапсувала, – заявив Володимир Кудрицький.

Наразі зафіксовані пошкодження як теплових електростанцій, підстанцій Укренерго, через що в окремих областях є обмежене електропостачання. Зараз тривають відновлювальні роботи.

В деяких регіонах швидко вдасться відновити електропостачання, в деяких через значні руйнування це триватиме довше.

– Потреби покрити споживання в країні в цілому нема, є проблема в тому, що пошкоджена магістральна мережа, якою електроенергія доставляється до того чи іншого регіону, – пояснив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Раніше в Укренерго повідомили, що через ракетну атаку задля зменшення ризиків превентивно застосували обмеження електропостачання у всіх регіонах України.