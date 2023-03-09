Март, 09 в 20:12

В Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Впоследствии сообщили о новых взрывах.

Перед этим в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Сейчас смотрят

Украинский журналист и военкор Андрей Цаплиенко пишет, что, возможно, враг применил для удара систему С-300.

— В Запорожье прогремел сильный взрыв. Говорят о применении С-300 с позиций в Токмакском районе, — написал он.

Впоследствии в Запорожской ОВА подтвердили атаки Россией по области.

— Враг продолжил терроризировать гражданское население Запорожского края. Вечером российские ракеты продолжили крушить объекты критической инфраструктуры нашей области, — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что, к счастью, люди не пострадали.

Отмечается, что соответствующие подразделения уже работают на месте.

В частности, в ОВА не подтвердили информацию журналиста Цаплиенко о ракетах С-300.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате атак РФ пострадали объекты критической инфраструктуры и возник пожар.

— По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В зданиях вылетели окна. Было обесточено около 20 тысяч абонентов. Как следствие в некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение, — сообщил он.

Куртев добавил, что сейчас работают все соответствующие службы для устранения проблем, а подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично восстановлена.

Секретарь горсовета Запорожья добавил, что в условиях, если дом жителей Запорожья получил повреждения, то об этом следует сообщить на номер 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

Впоследствии в облэнерго Запорожской области сообщили, что энергетикам удалось восстановить энергоснабжение в части обесточенных домов, сообщается в пресс-службе Запорожьеоблэнерго.

По данным ведомства, в результате ракетного обстрела оккупантов Запорожья было нарушено энергоснабжение части потребителей.

Энергетики проводят восстановительные работы, в результате которых удалось “запитать около трети обесточенных абонентов”.

Также, после ракетного обстрела Запорожья был обесточен ряд объектов местного теплоснабжения. В результате без тепла оказались жилые дома в нескольких районах города, информирует контакт-центр Запорожского горисполкома.

На всех коммунальных объектах, которые остановили работу после вражеского обстрела, проводятся аварийные работы.