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Факти / Україна

У Запоріжжі пролунало декілька вибухів

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
У Запоріжжі пролунало декілька вибухів
Фото: Pixabay

У Запоріжжі прогриміли вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Згодом повідомили про нові вибухи.

Перед цим у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

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Український журналіст і воєнкор Андрій Цаплієнко пише, що, можливо, ворог застосував для удару систему С-300.

– У Запоріжжі прогримів сильний вибух. Говорять про застосування С-300 з позицій у Токмацькому районі, – написав він.

Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.

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