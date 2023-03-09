У Запоріжжі пролунало декілька вибухів
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Фото: Pixabay
У Запоріжжі прогриміли вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Згодом повідомили про нові вибухи.
Перед цим у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.
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Український журналіст і воєнкор Андрій Цаплієнко пише, що, можливо, ворог застосував для удару систему С-300.
– У Запоріжжі прогримів сильний вибух. Говорять про застосування С-300 з позицій у Токмацькому районі, – написав він.
Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.