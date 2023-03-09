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Факты / Україна

Войска РФ повредили дамбу Каховской ГЭС, водохранилище обмелело – Днепропетровская ОВА

Бедрак Виктория, редактор ленты
Міст біля Каховської ГЕС

Российские войска повредили дамбу Каховской ГЭС, в результате водохранилище обмелело.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

– Дамба Каховской ГЭС повреждена врагом. Водохранилище обмелело. Титаническими усилиями удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море. Ведь это критически важно для жителей Криворожского и Никопольского районов, – говорится в сообщении.

Указано, что проблему продолжают решать.

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– Нашли технические решения. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Там, в частности, учли и модернизацию оборудования. Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и расходовало меньше электроэнергии. А еще – могло использоваться в мирное время после нашей победы, – добавил Лысак.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что из-за открытых россиянами шлюзов на Каховской ГЭС Украина ежедневно теряет тысячи кубометров воды.

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Источник: Днепропетровская ОВА

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