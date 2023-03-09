Війська РФ пошкодили дамбу Каховської ГЕС, водосховище обміліло – Дніпропетровська ОВА

Березень, 09 в 15:56

Російські війська пошкодили дамбу Каховської ГЕС, у результаті водосховище обміліло.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

– Дамба Каховської ГЕС пошкоджена ворогом. Водосховище обміліло. Титанічними зусиллями вдалося підвищити й утримати рівень води у Каховському морі. Адже це критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини, – йдеться у повідомленні.

Проте проблему продовжують вирішувати.

Зараз дивляться

– Знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії. А ще – могло використовуватись у мирний час після нашої перемоги, – додав Лисак.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що через відкриті росіянами шлюзи на Каховській ГЕС Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води.

Джерело: Дніпропетровська ОВА