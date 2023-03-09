Март, 09 в 15:10

Новый массированный ракетный удар РФ снова был направлен против украинской энергосистемы. Оккупантам не удалось нарушить ее целостность, однако есть повреждения энергетических объектов в восьми областях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя сегодняшнюю массированную атаку РФ.

Он уточнил, что в некоторых областях возможны отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

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– Основной удар был направлен против энергосистемы Украины. Они снова пытались ее уничтожить. И снова им это не удалось. Энергосистема остается цельной. В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах, — подчеркнул Шмыгаль, не уточнив, о каких именно областях идет речь.

Он добавил, что сейчас работает энергетический штаб и ремонтные бригады. Особое внимание энергетики уделяют возвращению электроснабжения в Харькове.

Шмыгаль напомнил, что войска РФ нанесли ракетные удары также по гражданской инфраструктуре. В результате есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей.

– За эти очередные преступления россияне обязательно должны быть наказаны… Спасибо силам ПВО и энергетикам за их работу, — отметил Шмыгаль.

Как известно, во время массированной атаки в ночь на 9 марта РФ выпустила по Украине 81 ракету разного базирования и восемь ударных беспилотников Shahed-136/131. Украинские военные уничтожили 34 крылатых ракеты Х-101/Х-555, Калибр из 48, а также четыре иранских дрона. Кроме того, в результате противодействия восемь управляемых российских ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

В частности, в Киеве было попадание гиперзвуковой ракеты Кинжал в объект инфраструктуры в Голосеевском районе.

В Укрэнерго подчеркнули, что РФ не смогла достичь цели во время ударов по энергообъектам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел совещание по поводу сегодняшнего обстрела инфраструктуры войсками РФ. Оно касалось защиты энергетической инфраструктуры и возобновления энергоснабжения.

Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля