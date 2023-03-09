В Одесской области из-за вражеской атаки применяются экстренные отключения света
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Из-за ракетной атаки российского врага в Одесской области применяются экстренные отключения света.
Об этом сообщают в ДТЭК Одесские электросети.
Энергетики отмечают, что отключение света потребителям — это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты поразят цели.
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Также в ДТЭК отметили, что после экстренных отключений линии подключаем постепенно, по очереди во избежание перегрузки на сеть.