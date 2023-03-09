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Факти / Україна

Запорізька АЕС повністю знеструмлена

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Запорізька АЕС повністю знеструмлена

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) через ворожі ракетні обстріли наразі повністю знеструмлена.

Про це повідомляють в Енергоатомі.

Сьогодні вночі о 3:53 ночі відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

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Наразі АЕС перейшла в режим блекауту – це вже вшосте за час окупації – 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи вистачить на 10 діб.

В Енергоатомі наголошують, що якщо зовнішнє живлення станції не поновлять протягом цих 10 днів, то це може призвести до радіаційної аварії, яка загрожуватиме усьому світу.

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