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Факты / Україна

Мечтал быть художником, а стал воином. Зеленский напомнил миру о потерях Украины и агрессии РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Мечтал быть художником, а стал воином. Зеленский напомнил миру о потерях Украины и агрессии РФ
Фото: Офис президента

Каждый день Украина теряет в войне, которую не начинала, людей, которые могли бы быть художниками или политиками, предпринимателями или журналистами, учеными или дипломатами, кем угодно, но живыми, если бы не Россия.

С такими словами президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам American Enterprise Institute World Forum.

– Сегодня в нашей столице, в Киеве, люди прощались с одним из самых уважаемых воинов Украины Дмитрием Коцюбайло, позывной Да Винчи. Ему было всего 27 лет. Он был командиром батальона в одной из боевых бригад, защищающих сейчас наш город Бахмут, наш Донбасс и всю Украину от российского зла. Он погиб в бою. Человек, мечтавший быть художником (поэтому его позывной Да Винчи), а стал воином. Потому что пришла война, — говорит глава государства.

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Кроме того, он отметил, что вчера стало известно о том, что свою жизнь в бою за Украину отдал Олег Дробоцкий, которому было 26 лет.

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— Еще один человек, которому суждено быть художником – его знали как классного художника, – но ставший воином. Потому что пришлось защищать свободу. Это откровенная война тирании против свободы. В основе этой российской войны – ненависть и желание ограбить соседнюю нацию. Желание Кремля стереть нашу идентичность, украсть нашу землю, наши ресурсы, нашу культуру, – добавил президент.

Зеленский отметил поддержку со стороны США:

— Наша несгибаемость и принципиальность и помощь от наших друзей, прежде всего Соединенных Штатов Америки, являющихся глобальным лидером в защите свободы, залог того, что злу в этой битве не выиграть. Злу не пойти дальше, – добавил он.

Источник: Офис президента
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